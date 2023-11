Uruguay, Valverde: “Messi? Non ho idea di come fermarlo, prima facevo così…”

La pausa Nazionali è già tornata e sfida particolarmente importante è quella che si gioca in Sud America, tra Argentina e Uruguay . Per l'occasione la squadra di Marcelo Bielsa si è già preparata. Un unione di intenti con un unico obiettivo: fermare Lionel Messi . Ma nessuno sa come fare, neanche Valverde che più volte ha avuto la possibilità di affrontarlo in passato.

MESSI: Il centrocampista del Real Madrid ha avuto la possibilità di sfidare la pulga in carriera, seppur non sia mai riuscito a trovare un modo per neutralizzando. Lo afferma lo stesso Valverde in conferenza: "Non so come fermare Messi, non sono mai riuscito a fermarlo. Ho giocato molte partite contro di lui quando era a Barcellona e prima avevo l'aiuto di Casemiro. Lui si che era un'arma valida contro Leo, però ora come dovrei fare?". Successivamente, l'elogio all'avversario: "In ogni caso chiedo che sia rispettato, perché è uno dei migliori giocatori del mondo. Sarà molto difficile giocare contro di loro, ma ci proveremo". La sfida tra Argentina e Uruguay valida per le qualificazioni ai campionati Mondiali del 2026 andrà in scena questo venerdì 17 novembre.