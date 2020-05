USA femminile, niente parità salariale con gli uomini: il tribunale dice no

Campionesse del Mondo in carica ma nessuna parità di salario con gli uomini. La Nazionale femminile degli USA vede respinta la richiesta di stesso trattamento dal punto di vista economico.

Lo ha deciso il giudice Gary Klausner del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California che ha respinto la richiesta delle giocatrici della nazionale di calcio. Niente parità di retribuzione con la squadra maschile. Nella sua decisione di 32 pagine, il giudice ha respinto l’argomento delle denuncianti in merito alla discriminazione salariale. Tuttavia, ha rimandato ad un giudizio successivo le loro lamentele sulla disparità di trattamento in merito a vitto e alloggio. Il portavoce della Rapinoe e delle sue compagne, Molly Levinson, ha già annunciato che verrà fatto appello.