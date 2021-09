Valanga azzurra sulla Lituania: attacco show e finisce 5-0

Gli azzurri conquistano tre punti importanti in chiave qualificazione al mondiale in Qatar nel 2022

L'Italia come ampiamente prevedibile, ha travolto la Lituania con il punteggio di 5-0 nel match delle qualificazioni al mondiale in Qatar. Gli azzurri reduci dall’1-1 con la Bulgaria e dallo 0-0 con la Svizzera al Mapei Stadium, si sono scatenati grazie alla vena realizzativa degli attaccanti Kean e Raspadori (doppiette nel primo tempo) che hanno preso il posto di Immobile e Insigne. Nella ripresa il gol del 5-0 di Di Loremzo. L'Italia sorride due volte stasera: per il mezzo passo falso della Svizzera che è stata fermata sullo 0-0 in trasferta dall'Irlanda del Nord e anche per aver portato a 37 il record mondiale di imbattibilità. Classifica: Italia 14 (6 giocate); Svizzera 8 (4); Bulgaria 5 (3); Irlanda del Nord 4 (5); Lituania 0 (5).