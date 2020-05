Van Gaal: “Potevo allenare il Messico. Come l’Olanda d’America…”

Curiose dichiarazioni da parte dell’ex allenatore tra le altre di Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona Louis Van Gaal. L’ex mister olandese, intervistato da NOS on Sunday, ha rivelato di essere stato molto vicino al ruolo di ct della Nazionale messicana dopo il Mondiale in Russia del 2018 e il successivo addio alla panchina dell’allenatore dell’epoca Juan Carlos Osorio.

L’Olanda d’America

Una squadra frizzante e con calciatori di alto livello. Il Messico sarebbe stata una squadra molto valida da allenare. Lo ha confessato proprio Van Gaal facendo anche un curioso paragone: “Pensavo che sarebbe stata una sfida conveniente e interessante per me”, ha esordito il tecnico. “Parlo la lingua e hanno giocatori molto promettenti. Hanno una buona squadra. In un certo senso sono come l’Olanda d’America. Mi sarebbe piaciuto allenare il Messico, ma poi la cosa non è andata in porto e hanno raggiunto altri accordi”. Adesso, infatti, la Nazionale messicana è affidata al Tata Martino.