Ventura: “Italia non avrà problemi a qualificarsi per Qatar 2022…”

Il commento dell'ex commissario tecnico sulle sfide dell'Italia per le qualificazioni al prossimo Mondiale

Nella testa degli italiani resterà il CT della mancata qualificazione al Mondiale in Russia del 2018. Eppure, Gian Piero Ventura non demorde e torna a parlare proprio di Italia a margine del doppio pareggio contro Bulgaria e Svizzera che ha generato diverse critiche alla squadra fresca campione d'Europa. Nelle sue dichiarazioni ad Adnkronos, l'ex commissario tecnico si è detto fiducioso per le prossime sfide e per l'esito delle partite valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022.