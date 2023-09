Ventura: “Italia non è il Napoli. Non ci sono giocatori in grado di fare differenza”

“In parte è vero ed in parte no. Sono tante le cose da rivedere. Purtroppo, in Italia funziona così. Spalletti va in Nazionale ed il giorno dopo i giornali suggerivano che potesse giocare in modo identico al Napoli. Per trasmettere automatismi, però, ci vuole quel tempo di cui non si può giovare in Nazionale. Quando non ci sono i suddetti automatismi, a fare la differenza è il singolo. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo giocatori in grado di fare la differenza. Ci sono periodi straordinariamente fertili ed altri meno. Bisognerà avere pazienza anche in tal senso. Scamacca potrebbe essere un calciatore che, in futuro, potrà impattare ottimamente anche in Nazionale. Ripeto, ci vorrà tempo. Mancini poté sfruttare diverse amichevoli per costruire meccanismi e confidenza di gioco. Impattare con una sfida sin da subito decisiva, al contrario, non può certo giovare in tal senso”