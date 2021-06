Vergogna in Inghilterra-Austria: ‘buu’ e ululati ai giocatori inginocchiati

Buu e fischi contro la solidarietà per il Black Lives Matter

Redazione ITASportPress

Non è sicuramente stato lo spettacolo che tutti si attendevano, sia per quanto visto sul campo, sia per quanto accaduto prima del fischio d'inizio. Parliamo della sfida tra Inghilterra-Austria che si è conclusa per 1-0 a favore dei Tre Leoni ma che fa parlare più per i fischi e gli ululati che hanno invaso l'impianto al momento dedicato contro il razzismo.

Come ormai sempre accade sui campi della Premier League, i calciatori, prima dell'inizio del match, si inginocchiano in segno di solidarietà verso la campagna Black Lives Matter, mostrandosi contro il razzismo e ogni forma d'intolleranza. Peccato che in occasione della sfida tra le due Nazionali, il messaggio pare non essere stato recepito dai presenti sugli spalti.

Mentre i giocatori di Inghilterra e Austria rispettavano in ginocchio il momento, un gran numero di fan ha fischiato e ululato. Tra gli oltre ottomila presenti al Riverside Stadium di Middlesbrough, c'è chi ha pensato "bene" di andare contro i 22 calciatori inginocchiati sul campo. Un gesto che non è passato inosservato e che, per fortuna, è stato pochi istanti dopo coperto dagli applausi del resto dei presenti. L'amarezza per quanto accaduto, però, resta e tutto il mondo, purtroppo, è stato testimone dell'accaduto.