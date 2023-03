Vicenza, inaugurata la statua di Paolo Rossi: l’omaggio alla leggenda

Nel giorno del 121esimo anno dalla sua fondazione, il L.R. Vicenza ha inaugurato oggi la statua di Paolo Rossi, il calciatore campione del Mondo al Mundial in Spagna del 1982 scomparso il 9 dicembre 2020 e giocatore simbolo dei biancorossi. Più in particolare è stato reso omaggio alla leggenda di Paolo Rossi, scomparso ormai più di 2 anni fa. Il giocatore vincitore del Pallone d'Oro e grande trascinatore della Nazionale italiana nel Mondiale dell'82 è stato una delle fondamenta della squadra dei biancorossi, figurando in ben 94 appuntamenti e siglando 60 reti. L'omaggio dei tifosi si riferisce quindi ad una scultura che è stata posizionata nel piazzale esterno all'impianto calcistico e che ha visto una folla di oltre 200 persone in ricordo dell'uomo oltre che il calciatore.