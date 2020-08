Wenger pronto al ritorno in panchina: può prendere il posto di Koeman come CT dell’Olanda

Da una parte Ronald Koeman pronto a firmare col Barcellona e lasciare l’Olanda. Dall’altra Arsene Wenger, candidato numero uno a prendere il suo posto alla guida della Nazionale. Sarebbe questo lo scenario descritto dal Daily Mail, secondo il quale l’ex manager dell’Arsenal sarebbe ad un passo dal nuovo ruolo di guida degli Oranje.

Olanda, Wenger al posto di Koeman

Da quanto si apprende, Wenger avrebbe mosso i primi passi di persona avanzando la propria candidatura verso la Federcalcio dei Paesi Bassi. Il tecnico francese che in precedenza aveva rifiutato diverse proposte, compresa quella del Barcellona, lascerebbe il suo ruolo nella FIFA pur di tornare ad allenare. In effetti, solamente poche settimane fa, aveva reso noto come nelle sue intenzioni ci fosse quella di tornare ad allenare ma “alle giuste condizioni”. Evidentemente il progetto Olanda rispecchia le sue aspettative e così, al momento della firma ormai prossima di Koeman con il Barcellona, Wenger potrebbe realizzare il sogno di tornare protagonista su una panchina. Per lui ci sarebbe da preparare subito l’Europeo della prossima estate.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE