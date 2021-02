Zidane ct della Francia, Le Graet non ha dubbi: “Se Deschamps si fermasse sarebbe il primo nome…”

Non ha problemi ad ammetterlo apertamente Noel Le Graet, numero uno della Federcalcio francese: Zinedine Zidane sarebbe il primo nome per succedere al Didier Deschamps. In una recente intervista a RTL che andrà in onda nella sua totalità questa sera, il presidente della FFF ha eletto a tutti gli effetti il mister del Real Madrid come prossimo ct della Francia.

Zidane, futuro da ct

“Abbiamo ottimi rapporti con Zidane”, ha dichiarato Le Graet senza timore. “Non ho paura ad ammettere che se Didier Deschamps dovesse decidere di fermarsi, beh, Zidane sarebbe il primo nome che mi verrebbe in mente come sostituto”. Parole che sanno tanto di conferma dopo che in passato, proprio lo stesso numero uno del calcio francese aveva detto a Canal Plus più o meno le stesse cose: “Il giorno in cui Deschamps terminerà il suo contratto, non lo rinnoverà o se ne andrà, se Zidane sarà disponibile sarà lui l’uomo che guiderà la Francia”.

Per il momento, però, Deschamps guiderà la Nazionale agli Europei questa estate poi, si deciderà se andare avanti oppure no. Stesso destino per Zidane che rimarrà al Real Madrid fino al termine della stagione e, a seconda dei risultati, potrebbe decidere se rimanere o meno…