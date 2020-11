Zoff ci crede: “Europei? L’Italia può arrivare fino in fondo”

Interessante intervista a La Stampa a Dino Zoff, ex calciatore e ct della Nazionale. Tema principale proprio l’Italia e le ambizioni di successo degli uomini di Mancini al prossimo Europeo.

Zoff: “L’Italia può arrivare fino in fondo”

A proposito dell’essere stato il primo azzurro ad arrivare a 100 presenze con l’Italia, Zoff ha commentato: “È un vanto, un piacere e una responsabilità. Vuol dire essere sempre stato all’altezza della situazione: è davvero un traguardo importante e un marchio indelebile”.

Dai traguardi personali a quelli di squadra con le ambizioni dell’Italia di Mancini per i prossimi Europei: “Vincere è sempre difficile, ma può fare molto bene e ha buone speranze di giocarselo fino in fondo”, ha detto con fermezza l’ex portiere. “Gli azzurri sono tra le prime 4 squadre e il lavoro svolto da Mancini è notevole. Però questo sarà un Europeo anomalo: non solo perché c’è il Covid, ma per la sua formula itinerante. A mio avviso perde un po’ d’importanza, visto che si gioca un po’ dappertutto”.