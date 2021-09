Zoff: “Italia, nessun problema centravanti e può nascere ciclo vincente”

Parla l'ex giocatore e ct

L'1-1 dell'Italia nella sfida contro la Bulgaria nelle qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar del 2022 ha messo in evidenza qualche piccolo problema in fase realizzativa per gli Azzurri. Molte critiche alla formazione di Mancini sono state mosse relativamente al "peso" dell'attacco. Eppure, secondo Dino Zoff, storico portiere campione del mondo azzurro nel 1982, non esiste alcun problema.