Zola, intervista-show a Bellingham dopo Inghilterra-Italia: “Io alla sua età…”

'Magic Box' è diventato allora protagonista di un vero e proprio show nell’intervista con Jude Bellingham , migliore in campo per distacco della partita.

Zola è parso quasi in soggezione davanti alla star del Real Madrid e ha tenuto a complimentarsi con l’ex Borussia Dortmund soprattutto per la precocità delle sue imprese. Un concetto espresso attraverso una metafora tipicamente italiana che, tradotta in inglese, ha suscitato l’ilarità dello studio improvvisato sul prato di Wembley: “Mi fa sorridere pensare a ciò che Jude stia facendo a 20 anni. A quell’età io prendevo ancora il latte da mia madre!”.

Va da sé, appunto, che si trattasse di una metafora, ma il concetto ha fatto letteralmente piegare in due dalle risate Bellingham, che non è riuscito a trattenersi in diretta. Lo stesso dicasi per Joe Cole, l’altro opinionista di Channel 4.