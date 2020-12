Nessun africano tra i migliori giocatori di sempre di France Football, Eto’o sbotta: “Non esistiamo”

Lo abbiamo visto entrare a far parte di un videoclip musicale, ma adesso Samuel Eto’o fa parlare per motivi ben più importanti. L’ex attaccante del Camerun, ma anche di Barcellona e Inter, ha reagito all’assenza di calciatori africani nella squadra dei 33 migliori giocatori di tutti i tempi secondo l’autorevole rivista France Football.

Eto’o e la polemica

“Come può France Football scegliere tra i migliori giocatori di tutti i tempi e non includere nessun calciatore africano nel suo roster di 33 giocatori? Questa decisione non è assolutamente credibile “. Tutto parte da questa affermazione fatta da un noto giornalista della BBC su Twitter. La risposta alla sua domanda, però, è di quelle che non ci si aspetta e arriva direttamente da chi ha scritto pagine e pagine di storia del calcio internazionale: Samuel Eto’o. L’ex centravanti anche dell’Inter e del Barcellona ha risposto con fermezza: “Noi africani non esistiamo”. Dichiarazioni dure e che faranno discutere. In effetti nel roster scelto da France Football ci sono tantissimi calciatori ma non viene menzionato neppure un talento africano nonostante nel corso degli anni siano stati parecchi i giocatori che si sono messi in evidenza, compreso il camerunese.

