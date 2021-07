Nesta: “Casi Donnarumma e Calhanoglu? Gestione da Milan di una volta…”

L'ex difensore ha commentato le mosse del Diavolo

Chi meglio di Alessandro Nesta può parlare di Milan e dei casi di mercato legati a Donnarumma e Calhanoglu, entrambi usciti (o quasi) dall'ambiente rossonero. Intervistato da Sportweek, l'ex difensore anche del Diavolo ha detto la sua sul tema e sulla gestione delle due vicende: "Quando ero al Milan, la squadra era al top, non c'era niente meglio del Milan. Adesso non è ancora a quei livelli. A quei livelli ci sono Manchester City e Psg e se Donnnarruma ha deciso di andare in una delle due non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Ad ogni modo la gestione dei casi Donnarumma e Calhanoglu è stata giustissima, da Milan di una volta. Piuttosto, servono regole nuove per disciplinare i trasferimenti: salary cap e paletti alle commissioni dei procuratori perché tante società si comportano come uno che ha dieci euro nel portafogli e pretende di comprare vestite che costano mille".