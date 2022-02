Nesta nella Hall of Fame Figc: “Orgoglioso. Se potessi rigiocare una partita…”

Il riconoscimento per l'ex difensore

HALL OF FAMEE RICORDI - "È bellissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso. Ed entrare a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ insieme a tanti campioni mi rende davvero orgoglioso", ha detto Nesta. Ripercorrendo alcune tappe della sua carriera e facendo riferimento alla finale dell'Europeo del 2000: "Se potessi rigiocare una partita sarebbe quella. Avevamo disputato una grande finale, mancavano pochi secondi alla fine e sembrava fatta. Quella gara un po' di sonno me l'ha tolto, come del resto anche la finale di Champions League con il Liverpool (Milan avanti 3-0, rimontato e battuto ai rigori, ndr)". Per fortuna il riscatto sarebbe arrivato qualche anno più tardi col Mondiale del 2006: "Vincere il Mondiale è stata una gioia infinita. Venivamo da Calciopoli, eravamo considerati le pecore nere, ci guardavano come quelli scorretti. Abbiamo avuto la forza di far cambiare opinione a tutti. Probabilmente c'erano squadre più forti di noi, ma quello che è successo prima di andare in Germania ci ha dato una spinta in più".