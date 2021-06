Nesta racconta Messi: “Quella volta che gli tirai un calcio ma lui…”

L'ex difensore ha raccontato un episodio vissuto con La Pulce del Barcellona quando ancora era giocatore

Di mestiere, ora, fa l'allenatore, ma Alessandro Nesta è stato e rimarrà per sempre uno dei difensori più forti della storia del calcio italiano. Ogni rivale doveva fare miracoli per passarlo in campo. Ma anche il centrale aveva le sue bestie nere. Una di queste era Lionel Messi.