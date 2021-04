Netflix a casa Ronaldo: Georgina sarà protagonista di un reality

Georgina Rodriguez farà parte di un reality in cui racconterà i suoi segreti da mamma, wag, e influencer.

La proverbiale privacy di Cristiano Ronaldo rischia di diventare un ricordo per certi aspetti. Stavolta non è colpa dei paparazzi, ma dell'accordo tra la sua compagna Georgina Rodriguez e Netflix. Infatti le due parti hanno trovato l'accordo per la creazione di un programma in cui la bellissima modella racconterà la sua vita da mamma e wag, svelando al contempo tutti i segreti della sua professione da influencer. Insomma un'esperienza particolare e la narrazione curiosa da un punto di vista particolare.