Neuer e il calcio senza tifosi: “Gare che fanno riflettere. Mai provato uno spirito di squadra così forte”

Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. In un momento molto delicato come quello che il mondo, anche quello del pallone, sta vivendo a causa della pandemia da coronavirus, l’estremo difensore ha trovato un lato positivo nel calcio senza spettatori. Un’atmosfera decisamente diversa ma che, evidentemente, ha permesso di scavare in se stessi e trovare la forza… nei compagni di squadra.

Neuer: “Mai provato uno spirito di squadra così forte”

“Siamo ottimisti per il futuro. Le partite senza fan ci hanno fatto ripensare molto”, ha commentato Neuer ai microfoni di Sport1.de. “Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho mai sperimentato un tale spirito di squadra e nel calcio, bisogna ammetterlo, ci sono da molto tempo”. E in effetti della forza del gruppo in casa Bayern Monaco se ne è parlato a lungo anche durante le varie competizioni vissute nel 2020 che hanno visto il club di Monaco di Baviera dominare in Germania ma anche nelle competizioni europee. Ecco il loro segreto svelato dunque…