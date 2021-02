Neuer e l’ammissione in vista della finale del Mondiale per club: “Ho brutti ricordi con le squadre messicane”

Poche parole ma che fanno capire quanto per un calciatore di spessore contino certe partite. Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco, ha appena conquistato la finale del Mondiale per club nella quale se la vedrà contro i messicani del Tigres. Una sfida che, sulla carta, non dovrebbe neppure avere storia. Eppure…

Neuer: “Ho brutti ricordi del calcio messicano”

Subito dopo il successo in semifinale contro l’Al Alhy, il gigante tedesco del Bayern Monaco ha fatto un salto alla sfida finale contro il Tigres, squadra messicana arrivata a sorpresa a giocarsi il trofeo. Come riporta Goal, Neuer sembra temere i rivali anche per colpa di un brutto ricordo legato al Mondiale con la Germania a Russia 2018 quando la sua Nazionale venne messa al tappeto proprio dal Messico nella fase a gironi. “Ricordo la partita contro il Messico nel 2018”, ha detto il portiere. “Sinceramente non è un ricordo positivo. Quindi questa gara gara è ancora più importante. So che è un altro torneo ma noi vogliamo giocare contro il Tigres e vincere. Fare la storia è qualcosa di speciale e noi vogliamo farla vincendo il nostro sesto titolo e lasciare il segno”.