Neuer: “Operato tre volte per un cancro della pelle”

Insieme alla moglie ha appena lanciato una linea di prodotti per la pelle ed in particolare per la protezione dal sole: "Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare", ha detto il portiere. "Perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura". Di recente Neuer si era presentato ad un allenamento del Bayern con un vistoso cerotto sul volto, ma non aveva spiegato il motivo.