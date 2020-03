Neville demolisce Johnson: “Notizie contrastanti, qui manca un leader”

Le dichiarazioni di Boris Johnson negli ultimi giorni hanno fatto discutere nel mondo e nel Regno Unito. Il Primo Ministro del Regno Unito è sotto attacco per le misure prese per contrastare l’emergenza Coronavirus. L’ultimo contestatore in ordine di tempo è Gary Neville. L’ex Manchester United ha mostrato tutto il suo scetticismo in un tweet velenoso: “Ai nostri figli viene detto di andare a scuola domani e ho appena assistito alla sfilata del giorno di San Patrizio mentre guidavo attraverso Manchester! Non ho mai visto notizie così contrastanti! Nessuna leadership in questo paese”. Con tanto di tag nei confronti di Johnson. La polemica è destinata a proseguire ancora.