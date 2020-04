Neville e l’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United: “Problemi climatici. Voleva giocare… con il sole”

Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. La carriera di Cristiano Ronaldo è stata caratterizzata da continue sfide alla ricerca della vittoria e di un livello sempre più alto. Ma oltre all’ambizione e, magari, a motivazioni economiche, in pochi sanno che ad avere un ruolo importante è stato anche… il clima.

Curiosa la rivelazione fatta da Gary Neville a Sky Sports UK. L’ex difensore del Manchester United ha raccontato i motivi per cui CR7 decise di andare al Real Madrid lasciando i Red Devils: “Il problema più grosso di Cristiano Ronaldo era il meteo”, ha detto l’inglese. “Il clima britannico proprio non gl piaceva. Lui voleva giocare nella Liga ma soprattutto vivere in Spagna dove c’è il sole. Detto questo il Real Madrid è stata una grande sfida, un’occasione per vincere la Champions League: un passo che doveva fare per forza”, ha concluso Neville.