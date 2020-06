Neville esalta Pogba: “L’unico calciatore di classe mondiale al Manchester United”

Gary Neville esalta Paul Pogba. L’ex capitano del Manchester United ha condiviso la sua opinione sul centrocampista francese ritenuto l’unico di un certo spessore in casa Red Devils.

Come riporta Goal, la leggenda inglese ha elogiato ai microfoni di Sky Sports lo spessore del Polpo constatando però la mancanza di altri giocatori di un certo livello in casa United: “Spero che i problemi economici in Europa non permetteno alle altre squadre di spendere 80-100 milioni per altri calciatori. Così il Manchester United sarà in grado di trattenere Pogba”, ha spiegato Neville. “La fedeltà al club è quello che gli chiedo. Credo Pogba sia l’unico giocatori di livello mondiale presente al Manchester United. Forse, due anni fa, avrei potuto dire anche De Gea, ma ora no. Il mondiale in Russia lo ha colpito e cambiato”.

Pogba, come noto, ha un contratto fino al 30 giugno 2021 e su di lui è forte l’interesse di Juventus e Real Madrid. I Red Devils starebbero provando ad estendere il rapporto col francese almeno per un’altra stagione.

