Neville rivela: “Mia figlia ha una paralisi cerebrale. Ho imparato da lei”

“Avere una figlia con disabilità ti rende ancora più appassionato di pari opportunità”. Lo afferma Phil Neville. L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale inglese femminile ha parlato al Daily Mail della figlia Isabella di sedici anni, affetta da una paralisi cerebrale: “Si tratta di lei che ha l’opportunità di fare cose che tutti gli altri possono fare. Ciò che diciamo a nostra figlia è che potrebbe non raggiungere il livello che desidera nelle attività fisiche, ma le offriamo l’opportunità di giocare a netball, giocare a rounder, andare a nuotare e questo è tutto ciò che chiede.Ha una paralisi cerebrale, quindi è disabilitata dalla vita in giù. Indossa bretelle sulle gambe. Ha un trattamento tre o quattro volte alla settimana, deve andare in palestra prima o dopo la scuola per costruire i suoi muscoli. All’inizio, l’abbiamo protetta così tanto che probabilmente non l’abbiamo portata a molte cose perché volevamo proteggerla da ciò. Quindi siamo arrivati ​​al punto in cui pensavamo di doverla buttare là fuori: o affondava o imparava a nuotare. Eravamo brutali con lei. È stata una grande svolta”.