Newcastle, scelto il post-Benitez: in arrivo Genesio

L’addio al Newcastle è giunto un po’ a sorpresa, soprattutto per i tempi, al termine di una stagione complicata in cui qualche screzio tra Benitez e i Magpies c’era già stato, ma che nonostante tutto si era conclusa con una salvezza tranquilla e senza particolari rischi. Il tecnico spagnolo ha però deciso di abbandonare la Premier per un ricco contratto in Cina alla guida del Dalian Yifang.

Il Newcastle spiazzato dalla decisione dello spagnolo ha dovuto mettersi alla caccia di un nuovo allenatore e, ormai, dopo più di due settimane di ricerca, e a meno di un mese dall’inizio del campionato, la scelta sembra arrivata. Dalla Francia, il portale progress.fr è sicuro che Bruno Genesio sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. Il tecnico francese è reduce anche lui da una stagione molto stressante con l’obiettivo Champions raggiunto con il suo Lione solo all’ultima giornata. Genesio aveva fatto capire che avrebbe accettato solo un progetto interessante, altrimenti si sarebbe preso un anno di pausa. Il Newcastle, quindi, l’ha convinto e il tecnico dovrebbe firmare un quadriennale superando la concorrenza di Steve Bruce, dato per favorito fino a poco tempo fa dai media inglesi.