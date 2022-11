Neymar: “A Messi dico che vorrei sfidarlo in finale al Mondiale e batterlo!”

O'Ney ha parlato di Mondiale ma anche dei compagni e rivali Messi e Mbappé.

Redazione ITASportPress

Intervista al The Telegraph per Neymar in vista del Mondiale in Qatar. Il brasiliano ha avuto modo di parlare di diversi aspetti della rassegna iridata ormai prossima: dalle favorite, fino ad un curioso aneddoto col suo amico e compagno di club, Lionel Messi.

QATAR 2022 - "Il Mondiale è pieno di sorprese. Spuntano squadre che inaspettatamente fanno grandi cose in ogni competizione, anche se molti non ci credono. Ma penso che i favoriti siano Argentina, Germania, Spagna e Francia. Penso che questi quattro, insieme al Brasile, siano perfettamente in grado di raggiungere la finale", ha detto Neymar. "Oh, e sì, ho dimenticato l'Inghilterra, ma ovviamente hanno una possibilità! Mi piacciono molto Harry Kane e Jadon Sancho (che però non è stato convocato). Questi sono due giocatori incredibili e ho un amore speciale per loro, perché mi piacciono i calciatori con le loro qualità individuali".

MESSI - Non manca un piccolo passaggio sull'Argentina, storica rivale del Brasile, ma in particolare su Messi: "Ogni volta che ci parlo scherzo sempre con lui. Gli dico che voglio trovarlo in finale al Mondiale per batterlo".

MBAPPE' - Da un compagno di club, ad un altro. "Mbappé? Giocare con Messi e Kylian è un grande piacere. Lui e Messi sono due grandi giocatori e Leo è stato a lungo considerato il migliore al mondo. Kylian è un giocatore giovane che sta crescendo e sta mostrando il suo potenziale e ha ancora spazio per crescere. È sempre bello giocare con i grandi, l'ho sempre detto, perché le possibilità di vincere sono più alte".