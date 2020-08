Neymar, addio alla Nike dopo 15 anni

Neymar e la Nike si separano. Dopo 15 anni, l’attaccante brasiliano dice addio al suo sponsor che lo ha accompagnato da quando aveva solamente 13 anni. Come riporta Sport, O’Ney il 31 agosto 2020 terminerà il suo rapporto con il noto marchio.

Neymar: addio Nike, c’è Puma?

La Nike ha dichiarato attraverso un portavoce di aver deciso di interrompere la partnership con Neymar dopo 15 anni. “Posso confermare che Neymar non è più un atleta Nike”, avrebbe detto Josh Benedek, senza fornire ulteriori dettagli.

Da quanto si apprende da Uol in Brasile, le parti non avrebbero trovato l’intesa sul rinnovo e O’Ney sarebbe anche già in discussione con Puma per una nuova collaborazione. Il brasiliano aveva firmato il suo primo contratto con Nike quando aveva 13 anni e da allora è stato il volto del brand statunitense.

