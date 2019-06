Neymar al Barcellona, lo vuole…Messi: la richiesta al presidente Bartomeu

Con Messi e Suarez ha formato, forse, il tridente d’attacco più forte di tutti i tempi. Ecco perché, il ritorno di Neymar al Barcellona farebbe felice tante persone. In primo luogo lo stesso O’Ney, sempre più in crisi e sotto pesanti critiche a Parigi, al Psg. In secondo luogo, proprio i suoi ex compagni che lo rivorrebbero in squadra.

Tra tutti i componenti dello spogliatoio, però, ci sarebbe uno in particolare, il migliore del mondo, Lionel Messi. La Pulce, infatti, si sarebbe mossa in prima persona per far tornare “l’amico” in blaugrana. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dove El Mundo è sicuro che l’argentino avrebbe chiesto il ritorno di Neymar direttamente al numero uno del Barcellona Bartomeu. Per accontentare la richiesta di Messi, i blaugrana potrebbero far saltare il trasferimento di Griezmann, con il quale era già stato raggiunto un accordo. Il francese, a questo punto, potrebbe finire al Psg, proprio al posto del brasiliano.