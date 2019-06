Neymar al Barcellona, offerta dei blaugrana al Psg: 100 milioni e Coutinho

Si annuncia un mercato pazzo, non solo in Italia ma anche, e soprattutto, all’estero. Tanti i nomi dei top player che potrebbero cambiare maglia. Su tutti, il brasiliano Neymar.

L’attaccante del Paris Saint-Germain è accostato da tempo alla Spagna: prima l’offerta del Real Madrid, poi quella del Barcellona. Il suo ritorno in blaugrana, ormai, sembra essere solo questione di tempo. Per dare un’accelerata all’affare, il club campione di Spagna avrebbe fatto una prima offerta. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il Barcellona ha messo sul piatto 100 milioni di euro più Coutinho per riportare Neymar in squadra con Messi e Suarez.

Una proposta allettante che dovrà convincere il Psg del patron Al-Khelaifi. In alternativa – spiega sempre Sport-. i blaugrana potrebbero inserire anche Rakitic o Umtiti nell’affare.