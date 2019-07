Neymar alla Juventus, dalla Spagna sicuri: Paratici incontra il padre del brasiliano

Pareva essere solo una bomba di calciomercato, ma la realtà potrebbe essere un’altra. Neymar alla Juventus è molto più di una suggestione.

L’attaccante del Paris Saint-Germain, in rotta col club francese, è alla ricerca di un’altra squadra. Il Barcellona sarebbe la sua prima scelta, ma i rapporti tra le due società non sembrano idilliaci. Ecco perché il brasiliano si starebbe guardando attorno e avrebbe una lista di squadre “preferite”. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arrivano ulteriori conferme dal Mundo Deportivo che nel taglio alto della sua prima pagina odierna parla apertamente della pista italiana che porta Neymar alla Juventus.

Non solo, secondo gli spagnoli, nei prossimi giorni sarebbe già previsto un incontro tra il padre di Neymar e Fabio Paratici per capire i margini di un’eventuale trattativa. Margini che al momento sembrano molto ristretti ma, come già successo per Cristiano Ronaldo lo scorso anno e de Ligt questa estate, mai dire mai…