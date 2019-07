Neymar, altra grana: il fisco spagnolo chiede 35 milioni di euro

Non c’è pace per Neymar. L’asso del Paris Saint-Germain, al centro di continue voci di mercato che lo vogliono in partenza dalla Francia in direzione Barcellona, sarebbe finito nel mirino del fisco spagnolo.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, Neymar non avrebbe dichiarato i suoi ingressi annuali durante i primi mesi del 2017, anno in cui è stato residente in Spagna per oltre 183 giorni prima del suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Non solo: il club parigino avrebbe inoltrato al fisco il contratto del calciatore senza però le cifre dello stipendio percepito. Per questo motivo l’agenzia delle entrate avrebbe rischiesto il pagamento di 35 milioni di euro. La cifra potrebbe anche aumentare in caso Neymar non accettasse la somma inizialmente pattuita dal fisco spagnolo. Il brasiliano non è nuovo a problemi di questo genere: infatti, da poco, anche in Brasile il fisco era intervenuto bloccando diverse sue proprietà per presunta frode fiscale.