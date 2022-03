Neymar, ammonizione strategica col Brasile e piovono accuse: “Voleva una vacanza”

Critiche ad O'Ney che salterà la sfida a La Paz contro la Bolivia

Come riportato da AS, che cita Uol Esporte, in tanti si sono chiesti perché Neymar non volesse giocare a La Paz nonostante non abbia impegni duri col Psg, eliminato dalla Champions e con un grande vantaggio in campionato. "Perché Neymar non vuole giocare a La Paz?", la domanda posta dal media. "Sarebbe stato bello averlo a disposizione per altri 90' e continuare a testarlo nella batteria dei falsi 9, ma non sarà possibile. Sembra in cerca di vacanze, del resto ha detto che vuole finire in MLS per riposare di più".