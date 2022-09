Neymar ancora in gol: esulta e viene ammonito. Sui social punge l’arbitro…

Rete e solita esultanza per O'Ney, ma l'arbitro lo ammonisce. Sui social la polemica.

Redazione ITASportPress

Vittoria in rimonta per il Paris Saint-Germain in Champions League. Nella seconda giornata del girone, i francesi hanno fatto visita al Maccabi Haifa trovando il secondo successo in due gare. A far parlare, però, non è tanto il 3-1 finale per la squadra di Galtier, quanto la terza rete siglata da Neymar e la successiva ammonizione subita dal brasiliano.

Infatti, O'Ney ha segnato il terzo gol del Psg e dopo la sua classica esultanza ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro, il signor Daniel Siebert. Tra lo stupore generale, al brasiliano non è rimasto altro da fare se non accettare, almeno per il momento, la decisione del direttore di gara.

A match concluso, però. sui social, ecco la frecciata di Neymar a Siebert. L'attaccante ha pubblicato, infatti, uno scatto della sua esultanza, con tanto di domanda provocatoria all'arbitro, come a chiedere ulteriori spiegazioni per quanto accaduto poco prima nel match. "Questa è una totale mancanza di rispetto per un atleta. Questo genere di cose non può accadere. Prendo il cartellino giallo semplicemente per non aver fatto nulla e continuo a subire falli dolorosi e danni", ha anche aggiunto il calciatore.