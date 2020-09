Neymar ancora più ricco: con Puma batte Messi e Cristiano Ronaldo

Puma fa ricco Neymar e gli permette anche di “battere” i colleghi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il cambio sponsor del brasiliano, che ha di recente stipulato un nuovo accordo di marketing, gli consente di mettersi davanti, in termini di remunerazione, a colossi come il 10 argentino e l’asso portoghese.

Neymar: Puma da record

Secondo quanto si apprende da Forbes, il nuovo accordo tra Neymar e Puma dovrebbe valere circa 25 milioni di euro all’anno. Se tale cifra fosse confermata, O’Ney andrebbe a battere Messi e Cristiano Ronaldo e i loro accordi rispettivamente con Adidas e Nike.

La scelta manageriale di Puma affonderebbe le sue ragioni sulla volontà di legarsi ad un atleta di primissimo piano a livello mondiale dopo il ritiro di Usain Bolt nel 2017.

“Sono cresciuto guardando i video delle leggende del calcio. Sono stati re sul campo, re del mio sport. È esattamente quello che sognavo per me. Voglio farlo a modo mio, spero di riportare indietro l’eredità che loro hanno creato sul campo. Voglio che il re torni a regnare per ispirare le future generazioni, come lui ha ispirato me. Questa sarà la mia storia Puma. Il re è tornato”, questo era stato il messaggio social di Neymar per annunciare il suo accordo con Puma.