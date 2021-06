Neymar ‘attaccato’ dai… tifosi: fan impazziti al suo arrivo in hotel lo travolgono

O'Ney è stato assalito dai fan del Brasile all'arrivo della squadra in albergo. Per l'attaccante anche diversi "colpi" dovuti alla foga dei tifosi

Tutti pazzi di Neymar. E inBrasilenon è certo una novità. Ma questa volta, O'Ney ha dovuto fare i conti con la troppa foga dei suoi stessi tifosi che, all'arrivo della Nazionale verdeoro in albergo, in vista della gara di domani contro l'Ecuador, non hanno resistito al desiderio di toccare il proprio idolo.