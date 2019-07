Neymar, che frecciata: “Il miglior ricordo nel calcio? Il 6-1 del Barcellona al Psg…”

Neymar vuole andare via dal Paris Saint-Germain. Ormai, non ci sono più dubbi. Il brasiliano vuole solo il Barcellona e La Liga. Anche le recenti dichiarazioni lo dimostrano. In un solo club è stato felice ed è quello blaugrana, insieme a Messi e agli altri calciatori.

Intervistato a un evento Red Bull, il classe ’92 ha parlato dei suoi ricordi più belli nel calcio. E alla domanda su quale fosse il suo momento più bello da calciatore non ha fatto mancare una vera e proprio frecciata al club parigino. Neymar, infatti, ha citato una delle partite più incredibili mai viste: la famosa vittoria per 6-1 del Barcellona – all’epoca suo club-, proprio contro il Psgnel ritorno degli ottavi di finale del 2017.

STOCCATA – “Il miglior ricordo da giocatore? Credo sia stata la remuntada contro il Psg. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto goal non l’ho mai più provata, è stato spettacolare. Nello spogliatoio eravamo tutti impazziti…”, ha detto Neymar. Parole che non lasciano dubbi su quale sia il suo rapporto con il club francese e il suo desiderio di tornare dove è stato felice.