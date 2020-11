Neymar, che succede? Bannato su Twitch.tv ma la causa è un mistero…

Protagonista in campo con le sue giocate e i suoi gol, ma anche fuori. Neymar, asso del Brasile e del Paris Saint-Germain, ha deciso di recente di tornare ad entusiasmare i tanti seguaci via social. Questa volta, però, non solo su Twitter e Instagram, infatti O’Ney aveva finalmente deciso di utilizzare il suo account di Twitch.tv, la nota piattaforma di streaming.

Ultimamente l’attaccante verdeoro si era reso protagonista di diversi live con un seguito importanti anche di quasi 200 mila utenti. Peccato che nelle scorse ore, sia accaduto qualcosa di molto strano…

Neymar: bannato da Twitch

Come riporta Globoesporte, ma come è possibile vedere anche dai recenti utenti bannati dalla piattaforma, l’account di Neymar è stato sospeso. Il motivo non è stato specificato e resta un mistero. Solamente pochi giorni fa, l’attaccante del Psg si era mostrato durante la notte di Halloween mentre giocava in compagnia ad un videogame horror totalizzando la bellezza di oltre 100 mila utenti collegati.

Non sappiamo se O’Ney sia a conoscenza di quanto accaduto dato che la sospensione del suo canale è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì ma siamo sicuri che farà di tutto per tornare protagonista in streaming. Per lui si tratta del primo “ban” su Twitch e siamo convinti che presto risolverà il problema.