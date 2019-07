Neymar, clamoroso dalla Spagna: pronto ad offrirsi alla Juventus

Ha del clamoroso la notizia che arriva dalla Spagna: Neymar sarebbe disposto a tutto pur di lasciare il Paris Saint-Germain. I rapporti tra il brasiliano e la società parigina sono ai minimi storici e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, se la trattativa per il suo ritorno al Barcellona non dovesse concretizzarsi, l’attaccante avrebbe già una lista pronta di squadre a cui offrirsi.

Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain ad ogni costo. Il club francese avrebbe già rifiutato un’offerta del Barcellona che proponena Coutinho e Dembelé più 40 milioni. Il braccio di ferro è destinato a durare. Ecco perché stando al quotidiano iberico, O’Ney sarebbe pronto a valutare altre destinazioni pur di non restare in Francia dove, evidentemente, il Psg farà muro ai blaugrana. In particolare, l’attaccante verdeoro si sarebbe offerto pure a Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco e Manchester United. Una folta lista di squadre che Neymar vedrebbe di buon occhio per rilanciarsi.