Neymar, cosa combini? Organizza maxi festa in Brasile con 500 invitati

Neymar di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta, nessun comportamento particolare in campo, ma una festa, decisamente ricca di invitati, organizzata nel weekend e della durata di ben 5 giorni.

Come riporta O Glono, O’Ney è stato criticato per aver organizzato una festa in Brasile con ben 500 persone invitate. Il tutto si sarebbe tenuto in una villa a Mangaratiba, a Rio de Janeiro. Nonostante il Paese verdeoro sia tra i più colpiti dalla pandemia di coronavirus, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha frenato la propria voglia di allegria e divertimento. Per trascorrere queste giornate, gli ospiti potranno godere di una band musicale e di una discoteca personale costruita con mura insonorizzate per non dare fastidio agli altri invitati.

Una richiesta di Neymar per prendere parte all’evento è l’assenza di cellulari e il divieto di registrare qualsiasi momento del party.