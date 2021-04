Neymar, cosa combini? Pizzicato a guardare il Psg con uno streaming “sospetto”…

Neymar come un “tifoso” qualunque. Il brasiliano sarebbe stato pizzicato a seguire attraverso uno streaming illegale la recente partita di campionato del suo Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo.

Neymar “uno di noi”

Nonostante la lotta alla pirateria sia tema ricorrente in tutto il mondo, anche Neymar è sembrato far ricorso ad uno streaming quantomeno sospetto per seguire nel weekend la partita del suo Psg. Lo stesso O’Ney aveva condiviso su Instagram una stories in cui si mostrava mentre faceva il tifo. Unica pecca: sullo schermo è apparso un banner vietato ai minori che ha smascherato, di fatto, il brasiliano. Impossibile che tale pubblicità possa comparire in occasione di un match di Ligue 1 in fascia protetta e per questa ragione il sospetto è diventato qualcosa di più.

Anche secondo RT il calciatore brasiliano non stava vedendo la partita attraverso un sistema legale. Insomma, il grido”Neymar uno di noi” si è sviluppato in men che non si dica sui social. Anche i grandi, evidentemente, ogni tanto devono ricorrere a metodi poco ortodossi per vedere le gare che desiderano…