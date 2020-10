Neymar, cosa combini? Rivela numero di Richarlison in streaming: 10 mila messaggi in 5 minuti per l’attaccante dell’Everton

Colleghi in campo, con la maglia del Brasile, amici fuori con contatti frequenti anche quando, magari, sarebbe meglio non sentirsi. Curioso episodio avvenuto tra Neymar e Richarlison sulla piattaforma Twitch Tv. Nei giorni scorsi, infatti, O’Ney era impegnato in una diretta streaming sul noto social quando, all’improvviso, l’attaccante dell’Everton lo ha chiamato al cellulare. Pronta al risposta del giocatore del Psg che però si è scordato di essere alla presenza di migliaia di utenti che lo guardavano…

Neymar svela numero di Richarlison

Cellulare mostrato agli spettatori e “frittata fatta”. Neymar ha mostrato a tutti gli utenti del suo streaming la chiamata del connazionale con tanto di numero di telefono del povero Richarlison. Incredulo l’attaccante dell’Everton ha chiesto alle persone di non essere cercato ma… nessuno lo ha scoltato. Come raccontato da lui stesso poi su Twitter, gli sono arrivati ben 10000 messaggi su Whatsapp da persone sconosciute che lo hanno disturbato dopo aver appreso il numero di telefono dallo streaming di Neymar. La minaccia di essere bloccati non è bastata e le persone lo hanno continuato a cercare.

Tra Neymar e Richarlison la vicenda è andata avanti sui social con battute e risate, più di O’Ney a dire la verità…