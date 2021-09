Neymar criticato perché sovrappeso? Lui risponde con una soluzione speciale…

Il brasiliano ha risposto alle critiche relative alla sua forma fisica

I campionati sono in pausa per gli impegni delle Nazionali ed è proprio la maglia del Brasile la protagonista indiretta dell'ultima "trovata" di Neymar. Criticato nelle scorse settimane per essere leggermente fuori forma, il brasiliano ha voluto rispondere ai tanti giudizi negativi ricevuti via social e non solo. In che modo? Sempre col sorriso, ma anche con una soluzione davvero speciale...