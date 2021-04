Neymar cuore d’oro: continua a mantenere dipendenti del suo istituto chiuso da un anno

Il brasiliano paga regolarmente lo stipendio ai 142 dipendenti

Fenomeno in campo, grande uomo anche fuori. Nonostante le tante critiche spesso ricevute proprio per il suo modo di essere, Neymar questa volta smentisce tutti e lo fa con un gesto enorme nei confronti di ben 142 persone, suoi dipendenti, che da un anno non lavorano dopo la chiusura forzata del Neymar Jr Institute a Praia Grande.