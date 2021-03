Neymar, dal campo ai videogame: su Fortnite si potrà giocare col suo personaggio…

Dopo aver “reclutato” il rapper Travis Scott l’anno scorso, Fortnite continua la sua campagna acquisti e questa volta si rivolge al mondo del pallone con “l’acquisto” di Neymar, asso del Paris Saint-Germain. Il famoso videogioco intende moltiplicare le partnership nel mondo dello sport in un anno importante ricco di competizioni e di eventi come il prossimo Europeo o la Copa America, fino alle Olimpiadi. Ecco perché, dopo aver annunciato il personaggio di Lara Croft, ecco che si è passato a quello di un calciatore del calibro del brasiliano.

IL POSSIBILE FUTURO DI NEYMAR

Neymar personaggio su Fornite

“Lo sport occupa un posto importante nella vita dei nostri giocatori, è molto importante per noi avere un rappresentante sportivo nel gioco”, ha detto, come riporta anche L’Equipe, ad AFP Nate Nanzer, responsabile delle partnership globali di Epic Games. Per il capitalo 2 di Fortnite 6, quindi, si potrà contare anche sul personaggio di Neymar. I 350 milioni di utenti di Epic Gams avranno l’opportunità di “sbloccare” l’avatar di O’Ney e sceglierlo per giocarci. “Allo stesso modo, si può giocare nei panni di Batman, Deadpool, Iron Man o di alcuni eroi iconici di film, libri e televisione. Adesso potrete giocare con uno dei più grandi giocatori di calcio del mondo”.

Per gli amanti di Fortnite e i seguaci di Neymar, però, non si tratta probabilmente di una grande sorpresa dato che proprio l’asso del Paris Saint-Germain, è un grande appassionato del videogioco col quale trascorre tante ore nel tempo libero, spesso proprio in compagni dei suoi fan nelle dirette su Twitch TV.