Neymar, denunciato per omofobia in Brasile per colpa del fidanzato della madre

Un attivista brasiliano LGBT ha presentato una denuncia contro Neymar all’ufficio del procuratore di San Paolo per omofobia. L’attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe denominato “piccolo gay” il compagno di sua madre.

Stando a quanto si apprende dal Mundo Deportivo, l’attivista Agripino Magalhaes, che non è direttamente coinvolto nel caso, ha annunciato su Instagram che intende presentare una denuncia per “omofobia e incitamento all’odio” nei confronti di Neymar. L’entourage dell’attaccante 28enne non ha voluto commentare la vicenda. Gli insulti che si attribuiscono al campione brasiliano sarebbero arrivati con un audio di una conversazione privata del giocatore con alcuni amici. Neymar ha chiamato Tiago Ramos, questo il nome del findanzato 22enne della madre, “piccolo gay” generando non poche polemiche. Si attendono risvolti con l’esposto dovrebbe arrivare al Pubblico Ministero di San Paolo che dovrà valutarlo.