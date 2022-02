Neymar derubato ma ignaro di tutto: arrestato un sospetto in Brasile

L'uomo truffafa molte celebrità tra cui anche l'asso del Paris Saint-Germain

Il ladro sarebbe un ragazzo di 20 anni che la polizia avrebbe fermato in Brasile, per la precisione a Sao Paulo. Da quanto si apprende, la polizia avrebbe confermato che a O'Ney sarebbe stata sottrata una somma pari a oltre 30.000 sterline in piccole quantità durante diverse transazioni online. Il tabloid spiega come in realtà il conto sarebbe stato gestito dal padre dell'attaccante del Psg.

Il capo della polizia brasiliana Fabio Pinheiro Lopes ha dichiarato ai media locali: “Ha usato il login di un collega e presumibilmente ha iniziato a rubare piccole somme di denaro dai conti di personaggi famosi con alto potere d'acquisto. Queste persone non se ne rendevano affatto conto. Ha fatto operazioni per 1.400 sterline, poi un'altra per 2.800 e successivamente anche per 7.000. Il caso di Neymar è ancora più particolare perché la persona che ha trasferito il denaro era un impiegato di banca, una persona che era alle dipendenze di una ditta in outsourcing assunta dalla banca". L'istituto finanziario non è stato nominato. Da quanto si apprende, non si esclude che il 20enne possa aver operato con altre persone. Ad ogni modo i soldi sarebbero già stati restituiti.