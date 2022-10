Neymar, disavventura per il padre: si frattura le costole… ad una festa

Incidente per il padre del calciatore del Psg e del Brasile.

Neymar Pai sarebbe scivolato durante un party organizzato a seguito della vittoria della Nazionale verdeoro dopo la gara vinta per 5-1 contro la Tunisia lo scorso 27 settembre. Le conseguenze della caduta sarebbero state alcune fratture alle costole.

Il genitore di O'Ney è caduto dalle scale mentre teneva in mano un drink e oltre alle costole ha subito un danno, presumibilmente un taglio, anche alla mano. Successivamente sarebbe stato portato in ospedale per le cure e ora si starebbe riprendendo senza grosse problematiche.