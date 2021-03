Neymar disposto a tutto su Fifa 21 Ultimate Team: cambia Ronaldo il Fenomeno con Cristiano Ronaldo…

Guai a toccare idoli sacri come Ronaldo il Fenomeno o Pelé, soprattutto se sei un brasiliano. Neymar, però, a quanto pare, è davvero disposto a tutto pur di trionfare in Fifa 21 e nel suo squadrone per il weekend col team Ultimate ha deciso di non guardare in faccia a nessuno…

Come riportano diversi media brasiliani come UOL, infatti, la stella del Paris Saint-Germain ha mosso alcune modifiche alla squadra squadra. La più importante riguarda l’attacco dove Ronaldo il Fenomeno, presente fino a poche giornata fa, non si vede più. Al suo posto Cristiano Ronaldo. Uno smacco che non è piaciuto agli appassionati verdeoro nonostante la presenza di altri connazionali.

Nella squadra di Neymar anche un’altra modifica: Lev Yashin al posto di Peter Schmeichel. Tra gli altri presenti anche Paolo Maldini, Roberto Carlos e Messi.