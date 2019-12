Neymar fa causa al… Barcellona: chiesti 3,5 milioni di euro

Si torna a parlare di Barcellona e di Neymar. Questa volta, però, nessuna vicenda di mercato. Si tratta, infatti, di una richiesta di risarcimento fatta pervenire al club blaugrana da parte del giocatore.

Il brasiliano ha richiesto la somma di 3,5 milioni di euro per “mancato pagamento di una parte del suo stipendio dopo aver lasciato il Barcellona per il Paris Saint-Germain”. Ad affermarlo è El Mundo che afferma come lo stesso Neymar avesse già citato in giudizio il Barcellona – nel momento del suo trasferimento a Parigi – per lo stesso motivo, ovvero per non avergli pagato la seconda tranche del primo rinnovo di contratto che gli sarebbe dovuto spettare quando abbandonò il club.

